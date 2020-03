Rivalta, il Comune apre una linea telefonica diretta per i cittadini

Una linea diretta con il Comune per non lasciare nessuno da solo. L’iniziativa è stata lanciata questa settimana dell’amministrazione comunale per supportare i cittadini più fragili. «Il virus aumenta le disuguaglianze e chi è solo rischia di essere più solo - spiega il sindaco Nicola De Ruggiero - Quindi anche una telefonata può alleggerire queste giornate». Infatti, le difficoltà dei cittadini possono essere tante e diverse, sia per gli anziani sia per i più giovani. Per questo è stato attivato il numero diretto 320/ 8409464 attivo sette giorni su sette dalle 9 alle 19. «Da una telefonata si può capire se c’è bisogno di una spesa o di un farmaco», prosegue. Dal canto suo il Comune ha anche esteso l’iniziativa alle associazioni, chiedendo di telefonare regolarmente ai propri soci. All’Auser invece è stato chiesto di occuparsi delle situazioni più fragili, mentre gli uffici comunali si occupano di telefonare ai rivaltesi positivi a Covid-19 e a chi è in quarantena. «Da quando c’è l’obbligo di non uscire dal comune sono arrivate molte richieste - dice De Ruggiero - Abbiamo molti volontari che cercano di dare una risposta a tutto».