Collegno, aggiornamento: i contagiati in città sono 79

«Il contagio nella nostra città si attesta a 79 casi positivi che sono stati rilevati con tampone ma che si sa esser dato parziale, 68 persone in quarantena e tre decessi». Lo ha comunicato questa mattina il sindaco Francesco Casciano durante la consegna del gel igienizzante prodotto e donato dalla ditta Tover all'Asl To3. «L'area metropolitana è più colpita rispetto alle valli e alle aree montane. Quindi per onorare il lavoro degli operatori sanitari e le famiglie colpite e coinvolte dal virus, ribadiamo l’importanza dell'isolamento, di seguire le regole per limitare al massimo le uscite attenendosi alle prescrizioni igienico-sanitarie».

«In questo periodo - aggiunge il dottor Silvio Venuti, direttore del Distretto Centro dell’Asl To3 - l'attività delle cure e delle prestazioni sono mantenute ad alti livelli nonostante la situazione di difficoltà sanitaria e di rischio diffuso. Le infermiere garantiscono l’assistenza domiciliare nelle situazioni di necessità, assicurando l'effettuazione dei tamponi diagnostici e la cura alle persone affette dalle diverse patologie, offrendo rinforzo ai colleghi in ospedale e accompagnando il percorso delle dimissioni protette per sgravare il più rapidamente possibile i reparti ospedalieri».

L’unità di crisi del Sisp, il Servizio di igiene e sanità pubblica, diretta dal dottor Enrico Procopio, è il centro gestionale dell’Asl dei contagi da Covid 19, segue i casi di positività e le quarantene. «Siamo di fronte - sottolinea Procopio - ad un’emergenza che va gestita con precise regole, svolgiamo un lavoro meticoloso e accurato per seguire ogni cittadino e i suoi contatti nel nostro ruolo centrale di sorveglianza attiva». «Abbiamo rispettato - conclude il sindaco - tutte le indicazioni delle ordinanze regionali, del sistema di Protezione Civile e delle aziende sanitarie locali sulla diffusione puntuale dei dati per evitare tensioni e allarmismi troppo circostanziati».