Rivoli, allestito a tempo record il dormitorio per medici e infermieri

Allestito a tempo di record il dormitorio per medici ed infermieri nei locali che ospiteranno la nuova della Croce Rossa in via Lipari. Da oggi potranno utilizzarlo i sanitari che non vogliono fare rientro nelle case per tutelare i loro cari. Un servizio proposto dal sindaco Andrea Tragaioli al presidente del Asl To3 Flavio Boraso e reso possibile dalla collaborazione tra la Croce Rossa e il Reggimento Logistico Taurinense di stanza alla caserma Ceccaroni che ha fornito gli arredi. L'assessore alle associazion Alessandra Dorigo, ha coordinato le attività e reso possibile il velocizzarsi delle pratiche urbanistiche necessarie per arrivare al fine lavori di ristrutturazione dell’ex scuola Collodi. Il dormitorio prevede 18 brandine da campo militari con annesso armadietto personale, bagni e docce, salett a attrezzata per scaldare pasti e preparare un caffè. «Un servizio importante - sottolinea il sindaco Andrea Tragaioli - per chi sta affrontando in trincea la battaglia contro il Covid-19 con orari estenuanti. La possibilità per medici, infermieri e personale Oss di avere uno spazio attrezzato a pochi metri dall’ospedale per ricaricarsi, lavarsi e riposarsi». Una soluzione che non piace però alle organizzazioni sindacali. «Brandine da campo, no grazie». Replicano Nino Flesia e Marina Maglio delegati funzione pubblica per l'Asl To3. «Ringraziamo le associazioni che si sono date subito disponibili a trovare una soluzione, ma non si può far dormire i lavoratori su delle brandine da campo dopo un turno di 12 ore, quando il giorno dopo o la mattina dopo, li aspetta un altro turno massacrante di lavoro. Mentre nei pressi dei grandi presidi ospedalieri dell’Asl To3 ci sono degli alberghi che adesso sono chiusi per via dei provvedimenti di contenimento del contagio da Covid 19».