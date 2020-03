Assicurazione anti Covid 19 per i dipendenti del Cidiu

Dal 24 marzo i dipendenti del Cidiu sono coperti da una nuova assicurazione sanitaria in caso di contagio da Covid 19. Potranno beneficiare di indennizzi, pareri medici e assistenza sanitaria anche post ricovero. Le aziende del Gruppo hanno adottato, fin dai primi giorni del manifestarsi dell'emergenza, misure di sicurezza per i lavoratori nelle sedi e nei cantieri e stanno facendo il massimo per garantire l'approvvigionamento costante dei dispositivi di sicurezza individuale per quanti vi operano. La polizza assicurativa per coprirli dai rischi e dagli oneri derivanti dall'attuale emergenza Covid 19 è un’ulteriore attenzione per essere vicine a tutti i propri lavoratori, che in questi difficili giorni stanno assicurando la regolarità di un servizio pubblico essenziale quale quello dell'igiene urbana. Uno strumento in più per garantire i dipendenti e, con loro, la popolazione nel territorio servito, ovviamente nella speranza che nessuno debba farvi ricorso. Proseguono intanto la raccolta porta a porta, i servizi di spazzamento e nettezza urbana, la raccolta sfalci in abbonamento e resta attivo il numero verde per segnalazioni e informazioni. È al momento sospesa la raccolta ingombranti a seguito della chiusura degli ecocentri.