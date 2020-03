Orbassano, con il foto-ritratto d’autore si aiuta il San Luigi

Più di 100 fotografi e la voglia di dare un contributo. Così tutto è nato da un gruppo Facebook. «Principalmente siamo fotografi di famiglie, ma anche di matrimoni e in parte documentaristi», racconta Daniela Leporiere, fotografa orbassanese residente a Rivalta. Così tutti hanno messo a disposizione la propria professione per dare un aiuto agli operatori sanitari. Da domenica infatti si possono acquistare alcuni loro servizi fotografici, attraverso un bonifico, ma i proventi verranno incassati da diversi ospedali italiani. «Ci chiedevamo come poter fare e anziché farlo singolarmente l’abbiamo fatto insieme», prosegue.

Daniela Leporiere da parte sua ha messo a disposizione 20 servizi fotografici al prezzo di 60 euro l’uno, che andranno a sostenere l’ospedale S.Luigi e l’ospedale S.Biagio di Domodossola. Il meccanismo è semplice: basterà fare direttamente il bonifico all’ospedale. Prima bisognerà contattare direttamente la fotografa, che dirà ai donatori a quale ospedale fare la donazione, così da bilanciare le donazioni (dieci al S.Luigi e dieci al S.Biagio). Una volta effettuato il bonifico, si manda la ricevuta direttamente a Daniela Leporiere, che da parte stilerà una lista dei donatori che hanno prenotato il servizio. Tutti le sessioni fotografiche verranno svolte a fine emergenza, dopo aver scelto l’opzione preferita e aver preso appuntamento.

Compresa nel prezzo ci sarà una stampa 20 per 30 centimetri e si potranno acquistare stampe extra. Il 50 per cento di questa ultime però andranno ad altre associazioni, che in questo momento non hanno avuto incassi. «Considerando che ho sempre fatto volontariato e mostre, ho deciso di mettere a disposizione il mio lavoro - commenta - Ho vissuto in Africa e poi ho fatto volontariato in un associazione e adesso sto collaborando con diverse realtà». Intanto le premesse ci sono. L’iniziativa infatti è iniziata domenica e con essa la promozione su Facebook, Instagram, WhatsApp e via mail. «Conoscendo i miei clienti, mi aspetto molte adesioni e di raggiungere la cifra», conclude.

Stefano Toniolo

su Luna Nuova di martedì 31 marzo 2020