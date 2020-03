Rivalta, le pecore al parco fanno sorridere la rete

L'ironia al tempo di Covid-19 si muove anche attraverso i canali social del Comune. «L'ordinanza della chiusura dei parchi, necessaria per limitare il contagio delle persone, non vieta alle pecore di pascolare - ironizza il Comune con un post sulla sua pagina Facebook - Loro non devono restare a casa ma noi sì». Un modo divertente per ricordare alla popolazione rivaltese di non allentare lattenzione sul rispetto delle norme per fronteggiare il contagio. Immediata la reazione di alcuni cittadini, che si sono improvvisati stand up comedian tra un «Quando si dice: non fate le pecore!”» e un «Domani mi travesto da pecora». Il premio della critica però va a: «Immunità di gregge. Saranno inglesi».

Stefano Toniolo