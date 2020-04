Alpignano, ritrovato cadavere sul greto della Dora

Sarebbe con tutta probabilità del 69enne di cui non si avevano più notizie dallo scorso 30 marzo, il corpo senza vita recuperato questo pomeriggio sul greto della Dora al di sotto del ponte nuovo di Alpignano. L'uomo, vedovo, aveva parlato per l'ultima volta con la sorella e con la figlia che vive all'estero, appunto lunedì scorso. Aveva anche inviato un sms ad un amico. Da quel momento non erano più emerse notizie su di lui, tanto che i famigliari ne avevano denunciato la scomparsa. Il cadavere è stato notato soltanto questo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo Saf che hanno recuperato la salma con l'ausilio dei gommoni.