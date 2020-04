Collegno, pacchi alimentari e buoni spesa per superare l'emergenza

È disponibile da oggi il modulo per richiedere i buoni spesa per i nuclei familiari in difficoltà economica e per ritirare i pacchi alimentari destinati ai cittadini in disagio immediato a causa dell'emergenza Coronavirus. L'importo massimo dei buoni è di 450 euro. Per i pacchi alimentari, del valore massimo di 50 euro ciascuno, il modulo sarà fornito dagli operatori sul luogo del ritiro. Sarà distribuito dal Centro Frassati, dalla Chiesa Apostolica e dall’associazione Magnificat.

A partire da oggi sarà possibile recarsi nelle sedi delle associazioni dove sarà necessario compilare un modulo fornito dai volontari. Ogni buono vale 10 euro per l’acquisto di alimentari e beni di prima necessità. Ne hanno diritto i nuclei familiari colpiti economicamente dall’emergenza Covid-19 che non abbiano reddito e non beneficino di sostegni sociali o beneficino di sostegni sociali inferiori a 500 euro. È possibile compilare l'apposito modulo reperibile sul sito del Comune e inviarlo a posta@cert.comune.collegno.to.it oppure imbucarlo nella cassetta apposita nell’atrio del unicipio entro le 12 di mercoledì 8 aprile. I buoni possono essere spesi presso gli esercenti (negozi, banchi mercato, supermercati) che si convenzioneranno con il Comune. Chi ha fatto richiesta sarà ricontattato a partire dal 10 aprile e gli aventi diritto riceveranno tutte le indicazioni necessarie al ritiro dei buoni spesa. Le due misure di solidarietà alimentare non sono alternative.

I pacchi alimentari saranno distribuiti presso: associazione Magnificat, via Torino-Druento 31 a Savonera; parrocchia Sacro Cuore di Gesù (011/ 4240752); centro d'ascolto Pier Giorgio Frassati via Messina 4 (011/ 4038892);

Chiesa Apostolica in Italia

via Martiri XXX aprile 77 (393/ 0803482). A disposizione c'è anche il numero Comune Amico 011/ 4015800. «I dettagli sono stati messi a punto con grande spirito di collaborazione tra amministrazione e minoranza - sottolinea Davide Di Mauro consigliere M5S - Sono state accolte gran parte delle nostre proposte delineando insieme tutte le modalità e le fasce di popolazione cui l'iniziativa è stata rivolta».