Alpignano, "Con il cuore" regala tablet ai pazienti Covid 19

Da quando ha creato il gruppo solidale ha raccolto circa 120mila euro destinati a diverse iniziative di solidarietà su tutto il territorio nazionale. Lo spunto era stato il caso di Rebecca, la ragazza che aveva necessità di una costosa operazione al cervello. In meno di una settimana vennero raccolti oltre 30mila euro. Merito di un'organizzazione che ha sempre reso trasparente qualsiasi progetto portato avanti in questi anni. «Ora tutti i nostri sforzi non possono che essere indirizzati nell'ambito dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo - racconta il promotore finanziario di Alpignano che continua a dedicare tutto il suo tempo libero alle iniziative di solidarietà, tanto da essere stato citato pochi mesi fa anche dalla rivista Forbes - In particolare quell'aspetto legato alle comunicazioni tra i ricoverati nei vari reparti Covid 19 e i loro famigliari. Spesso il personale sanitario è costretto a mettere a disposizione i propri smartphone o tablet per consentire ai degenti di restare in contatto con i parenti. Ed allora ci siamo messi al lavoro per contattare aziende, privati ed enti da coinvolgere». Tra i primi a rendersi disponibili i volontari dell'Auser che venerdì scorso hanno consegnato un I-phone ed un tablet al reparto di rianimazione dell'ospedale di Rivoli diretto da Michele Grio. Non solo ospedali ma anche casa di riposo come la residenza al Castello di Alpignano dove è già stato consegnato uno smartphone. Nei prossimi giorni sono già in programma interventi simili anche all'ospedale Maria Vittoria di Torino. «Chiunque può dare il contributo - precisa Dietinger - Per tutte le informazioni è possibile consultare la nostra pagina facebook "Con il cuore"»