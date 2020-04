Collegno, le iscrizioni al nido si fanno completamente online

Anche nel pieno dell’emergenza sanitaria Collegno garantisce tempi regolari per le iscrizioni agli asili nido, con una grande novità: saranno per la prima volta completamente online. Da lunedì 6 aprile al 4 maggio infatti i genitori che vorranno iscrivere i propri figli potranno inviare via Pec il modulo di richiesta, scaricabile dal sito. «Stiamo mantenendo tutti i servizi a un livello davvero molto alto - sottolinea il sindaco Francesco Casciano - grazie al grande impegno dei nostri uffici e al lavoro delle nostre educatrici che ogni giorno condividono il loro sapere a distanza».

Nel mese di giugno sarà inoltre garantita la tempestiva informazione alle famiglie dell'ammissione al servizio ed è confermata la possibilità di iscriversi all'orario prolungato (post nido) nella sede Salvo D'Acquisto. «Grazie al lavoro di giunta - aggiunge l'assessore alle politiche educative Clara Bertolo - abbiamo assicurato alle famiglie la miglior fruibilità del servizio con particolare attenzione alle situazioni familiari più necessitanti, in particolare aumentando il punteggio a sostegno delle famiglie con più figli e mantenendo il punteggio più alto per famiglie con entrambi i genitori che lavorano».