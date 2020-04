Pianezza, nuove misure di sanificazione per la Casa della Salute

Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica: sanificazioni strade e anche dei locali della Casa della Salute dove sarà acquistata un’apparecchiatura "Active Pure" per sanificare aria e superfici. Lo ha deciso la giunta guidata dal sindaco Antonio Castello, considerato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid 19 e l'incremento dei casi sull’intero territorio nazionale. È necessario permettere, sia al personale sanitario che a tutti i cittadini che si rivolgono alla Casa Della Salute di via Gramsci, di poter operare ed essere curati in un ambiente sano, cercando di garantire per quanto possibile la protezione massima, sopratutto in questo momento.

«Per questo motivo - commenta il sindaco - abbiamo autorizzato sia la disinfezione dei locali della Casa della salute come anche l’acquisto di un dispositivo medico da installare all’interno della struttura, che permetta la sanificazione degli ambienti interni, aria e superfici, al fine di evitare il diffondersi di microrganismi e limitare la propagazione di pericolosi contagi. Sono apparecchiature che proprio in questi giorni hanno installato anche all’ospedale Sacco di Milano. Come amministrazione comunale, con segretario, dipendenti e assessori sempre in prima linea, e con l’aiuto indispensabile di volontari e associazioni, stiamo cercando di essere vicini alle necessità dei nostri cittadini ed è grazie a questo lavoro di squadra che sono stati attivati diversi servizi a tutela della salute pubblica, tramite un’attenta valutazione dei bisogni e delle risorse a disposizione e considerando anche quanto ci è permesso di fare come Comune. Continuiamo quindi a chiedere ai nostri cittadini di stare a casa».