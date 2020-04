Alpignano, da oggi le richieste per ottenere i buoni spesa

A partire da oggi si può presentare richiesta per beneficiare di "buoni spesa" per l'acquisto di generi alimentari da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali che avranno aderito alla manifestazione di interesse e che saranno pubblicati prossimamente sul sito comunale. I buoni spesa di solidarietà alimentare saranno erogati sulla base delle richieste pervenute all'ufficio politiche sociali e della situazione socio-economica dei richiedenti. Per l'accesso al beneficio, i cittadini in possesso dei requisiti previsti, dovranno presentare un'apposita istanza, utilizzando il modulo disponibile che si può scaricare sul sito del Comune. Le domande, unitamente a copia o scansione del documento di identità del richiedente, dovranno essere trasmesse e firmate a mezzo posta elettronica all'indirizzo: protocollo@comune.alpignano.to.it oppure consegnata al punto di raccolta del Comune, Palazzo Movicentro, via Boneschi 26, piano terra. Per maggiori informazioni è possibile telefonare o inviare una mail all'Area servizi alla persona , 011/ 9682736, matteo.giuranna@comune.alpignano.to.it oppure iuna.zaia@comune.alpignano.to.it.