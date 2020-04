Collegno, contagi d'amore con un pensiero a Fabrizio

Scade il 30 aprile il termine per partecipare alla sesta edizione del premio letterario nazionale dedicato a Fabrizio Catalano, il 19enne sparito ad Assisi il 21 luglio 2005, "Caro Fabrizio ti racconto di un amore“. Un concorso di narrativa aperto ad adulti e bambini, a chiunque voglia illustrare, esprimere e imprimere su carta, in forma scritta oppure illustrate, un amore da raccontare a Fabrizio immaginandolo come interlocutore e confidente. Fabrizio, infatti, amava la scrittura e proprio attraverso il linguaggio poetico e magico delle parole, sapeva esprimere il suo mondo interiore di forza e generosità, apertura e accoglienza. «Lasciamoci contagiare dall’amore, perché è l’unico potente, infallibile “anticorpo” contro ogni virus», sottolinea Caterina Migliazza, la mamma di Fabrizio nonché autrice del libro “Il Falco e l’altalena: La storia di una madre per un figlio scomparso".

«Ascoltiamo il cuore, raccontiamo, illustriamo l’amore, dando sfogo a tutta la nostra fantasia che trasforma i sentimenti di rabbia e frustrazione di questi momenti, così difficili, in un bagno irreale e terapeutico», prosegue Caterina, che poi lancia un appello: «Approfittiamo di questo tempo, attenendoci a quelli che sono i consigli e i protocolli, per leggere, ascoltare e fare musica, disegnare, raccontare e scrivere quella lettera all’amica, alla mamma, al papà, nonni, a… Quella lettera mai spedita e mai ricevuta, con amore e per amore, che diventerà "lo scrigno d'amore ai tempi del Covid-19"». L’associazione, come modo per far sentire la sua vicinanza a tutti gli interessati, è disponibile a video conferenze su Skype, whatsapp, al telefono per fornire il supporto necessario per preparare gli elaborati da mandare al concorso.