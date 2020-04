Rivoli: l’Unitre rinvia il programma al 2021

di BRUNA BERTOLO

“Distanza sociale” è una delle espressioni che il Covid 19 ha introdotto, accanto a tutto il resto, nel nostro quotidiano. Il contrario di quell’apertura verso il sociale che le Università della terza età, in ogni comune, grande o piccolo, hanno da sempre posto come obiettivo prioritario dei tanti corsi attivati. È per questo che il presidente dell’Unitre di Rivoli, il carismatico professor Piero Leonardi, ha pensato di inviare una lettera/messaggio a tutti gli iscritti e ai membri del direttivo per fare un po’ il punto della situazione.

Sono tanti infatti i rivolesi che aspettavano con ansia, in tempi pre Coronavirus, quell’appuntamento settimanale (a volte anche più di uno) per imparare qualcosa, per trovarsi insieme, per condividere un momento di profonda socializzazione in antitesi alla cosiddetta “distanza sociale”, termine utilizzato in origine principalmente nella società nordamericana degli anni ‘30, in particolare nella scuola di Chicago, e poi continuata, con formulazioni spesso decisamente negative, soprattutto dalla sociologia tedesca. Tutti fermi naturalmente i programmi di lezioni, di visite e gite, di scambi culturali: era particolarmente atteso lo scambio con Ravensburg, programmato per questo periodo in cui un gruppo di studenti tedeschi avrebbe dovuto venire a Rivoli per seguire le lezioni.

Tutto rimandato al prossimo anno, conferma la direttrice dei corsi Danila Corlando. Ma apriamo la lettera che Piero Leonardi ha inviato agli iscritti: «Abbiamo sospeso tutte le nostre attività e ciò mi addolora: vi penso chiusi in casa senza poter seguire le lezioni, non partecipare agli eventi, non coltivare le amicizie che nella nostra cara Unitre crescono e si cementano. Non riusciamo a concludere tutte le nostre iniziative e non si terrà la tradizionale festa di chiusura a maggio, momento di allegria che ci fa pregustare il nuovo anno, il cui inizio io auspico sia a ottobre. Voglio incoraggiarvi e farvi sentire vicino tutto l’affetto mio e del direttivo. Se osserveremo le giuste disposizioni, se accetteremo questi sacrifici, resteremo in salute e ritorneremo gradualmente a una vita lieta e serena. Ricordate, l’Unitre è in gran parte composta da persone anziane, più fragili in salute, ma tanto ricche di esperienza e saggezza, ancora vogliose di crescere e apprendere. Il nostro ruolo nella società non è marginale, perché il contributo che possiamo dare è importante: il mondo e i giovani in particolare hanno sempre bisogno di noi».

Un esempio di solidarietà da parte dell’Unitre rivolese: il direttivo ha infatti devoluto la somma di 2mila euro all’ospedale di Rivoli, in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Scrive Piero Leonardi: «Convogliare una parte delle nostre disponibilità finanziarie non utilizzate verso un nobile fine, ci è parso il miglior gesto che l’Unitre di Rivoli potesse fare, costretta in questo momento a chiusura forzata». Niente festa di fine anno dunque, ma il direttivo, sia pure attraverso il lavoro in singolo dei suoi componenti scambiato attraverso i canali che la tecnologia odierna permette, continua a progettare. Danila Corlando pensa ai nuovi programmi, ai nuovi corsi: progettare per il futuro è anche un modo per non arrendersi al virus. Conclude Leonardi: «Ci ritroveremo in una società che, sebbene stravolta da un’esperienza mai immaginata, avrà voglia di crescere e di migliorare. E allora, a questo scopo, noi ci saremo e contribuiremo con tutte le nostre forze». Dimenticando, si spera, quel termine, “distanza sociale”, oggi inteso semplicemente come distanza dagli altri per evitare il contagio, ma che spesso ha indicato la chiusura relazionale di un soggetto nei confronti di altri, percepiti come differenti sulla base dell’appartenenza a classi sociali.

su Luna Nuova di martedì 7 aprile 2020