Alpignano, qual'è la situazione alla Rsa Al Castello?

La Rsa Al Castello preoccupa le forze politiche alpignanesi che si sono rivolte al commissario Paolo Accardi. «Le notizie raccolte dai familiari degli ospiti e dagli operatori fanno trapelare un quadro che, sfortunatamente, accomuna molte strutture assistenziali in questo periodo - scrivono Alpignano Democratica, Articolo Uno, Italia Viva, Partito Democratico, Partito Socialista, Sinistra Italiana e Vivere Alpignano - Preoccupati che episodi come quelli accaduti a Grugliasco e Borgaro possano ripetersi anche in questa struttura, per tutelare la salute degli operatori e degli ospiti, le chiediamo ufficialmente - qualora non fosse ancora stato fatto - di prendere contatto con la Direzione della struttura affinché producano un resoconto ufficiale delle condizioni interne. La preghiamo inoltre di sollecitare la Regione, attraverso l’Unità di Crisi, affinché si vigili sulla corretta attuazione e rispetto del “Protocollo per ulteriori misure di contenimento Covid-19 e indicazioni operative sull’assistenza territoriali e nelle strutture assistenziali e socio sanitarie, ivi comprese le Rsa».