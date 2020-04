Collegno, in distribuzione 4mila mascherine

Sono circa quattromila le mascherine che il Comune sta distribuendo alla Protezione Civile, alle associazioni di solidarietà sociale, ai medici di base a tutti i soggetti impegnati direttamente nell’emergenza. Inoltre una mascherina sarà offerta e portata a casa delle famiglie in difficoltà insieme ai buoni spesa da utilizzare presso gli esercenti e i banchi mercato collegnesi convenzionati. «In questo momento complicato - sottolinea il sindaco Francesco Casciano - diamo un aiuto concreto a chi è in prima linea per combattere il virus e a chi è in estrema difficoltà e fa fatica a comprare gli alimenti». Richieste in questo senso erano venute nei giorni scorsi anche dalle forze di opposizione, in particolare da Lega e M5S che avevano appunto sollecitato l'amministrazione a seguire l'esempio di altri Comuni della Città metropolitana.