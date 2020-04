Alpignano: Rsa al Castello, famiglie preoccupate

di PAOLO PACCÒ

«Nonostante le rassicurazioni fatte dalla direttrice, temiamo per i nostri famigliari per una diffusione del virus se non vengono effettuati subito controlli a tutti gli utenti presenti, isolando, se il risultato dovesse essere positivo, alcuni soggetti». Rita e Matteo Pontonio si fanno portavoce dei famigliari di ospiti della Rsa al Castello di via Collegno 27. Sabato 5 aprile sono venuti a conoscenza di un caso di Covid 19. Dopo una caduta, che ha provocato la rottura del femore, una signora appartenente al reparto protetto dalla stessa struttura successivamente trasferita in ospedale, dopo il test del tampone è risultata positiva al virus. «Ovviamente noi famiglie siamo state informate immediatamente del fatto tramite gli operatori e la direzione della struttura. Ma c’è preoccupazione soprattutto per i decessi in aumento (numero a noi non specificato) dall’inizio del mese di marzo. Alcuni utenti hanno febbre e problemi respiratori ed hanno avuto e tutt’ora hanno bisogno dell’ossigeno». Per questo i famigliari chiedono aiuto per «poter evitare l’ennesima strage già capitata in analoghe strutture».

Della Rsa Al Castello si preoccupano anche le forze politiche alpignanesi che si sono rivolte al commissario Paolo Accardi. «Le notizie raccolte dai familiari degli ospiti e dagli operatori fanno trapelare un quadro che, sfortunatamente, accomuna molte strutture assistenziali in questo periodo - scrivono Alpignano Democratica, Articolo Uno, Italia Viva, Partito Democratico, Partito Socialista, Sinistra Italiana e Vivere Alpignano, preoccupati che episodi come quelli accaduti a Grugliasco e Borgaro possano ripetersi anche in questa struttura - per tutelare la salute degli operatori e degli ospiti, le chiediamo ufficialmente, qualora non fosse ancora stato fatto, di prendere contatto con la Direzione della struttura affinché producano un resoconto ufficiale delle condizioni interne. La preghiamo inoltre di sollecitare la Regione, attraverso l’Unità di crisi, affinché si vigili sulla corretta attuazione e rispetto del protocollo per ulteriori misure di contenimento Covid-19 e indicazioni operative sull’assistenza territoriale e nelle strutture assistenziali e sociosanitarie, ivi comprese le Rsa».

su Luna Nuova di venerdì 10 aprile 2020