Grugliasco, Carrefour e Croce rossa regalano uova di Pasqua ai disabili

Oggi, grazie alla collaborazione dei volontari della Croce Rossa, sono state donate ai ragazzi disabili dell'Isola che non c'è le uova di Pasqua regalate dal Carrefour del centro commerciale Le Gru. Entro domani grazie al Comune di Grugliasco le riceveranno anche le comunità per persone disabili di piazzale Avis a Collegno e di viale Radich a Grugliasco. Prosegue infatti il sostegno della centro commerciale all'associazione di via Lanza che da oltre 24 anni, offre opportunità di svago a disabili di tutte le età. Anche se il periodo di emergenza legato al Coronavirus non consente di fare incontrare i ragazzi, il direttore del punto vendita ha deciso comunque di donare delle uova di Pasqua che vengono distribuite appunto in questi giorni.