Rivoli, non solo Covid19: ultracentenaria operata d’urgenza

Si è tanto parlato in questi giorni del fatto che, per far fronte all’emergenza Coronavirus Covid-19, siano sospesi tutti gli altri interventi che non siano di prioritaria importanza, per consentire di focalizzare l’attenzione solo su questa dura battaglia, e permettere alle aziende sanitarie di concentrare medici e personale sanitario su questo fronte. Questa la regola, ma con eccezioni che val la pena di riferire, vista la prontezza dell’intervento ritenuto infatti d’urgenza e l’età della paziente: 104 anni. «L’emergenza Covid-19 non ferma l’attività operatoria, che continua ad occuparsi dei pazienti che non possono aspettare, anche dei più anziani, anche dei più fragili, garantendo loro la giusta assistenza e la massima sicurezza», afferma infatti Flavio Boraso, direttore generale Asl To3. La donna sottoposta ad operazione d’urgenza...

su Luna Nuova di venerdì 10 aprile 2020