Grugliasco, un centinaio di volontari per vigilare sulla quarantena

Una vera e propria task force messa in campo dall’amministrazione comunale, coordinata e gestita dalla polizia locale e dalla Protezione civile per controllare le uscite ingiustificate dei cittadini durante le festività pasquali. Veri e propri presidi che coinvolgeranno, su tutto il territorio grugliaschese (compresi parchi, giardini, aree verdi e mercati), molti cittadini delle

associazioni di volontariato, tra cui quelle anche iscritte al registro di protezione civile, e i volontari già formati per il controllo sull’applicazione delle norme di salvaguardia sanitaria. Attualmente l’amministrazione comunale può contare su un contingente di circa 101 volontari: Associazione nazionale carabinieri (33), vigili del fuoco (4), Croce Rossa (4), Gruppo scout (10), cittadini (50). Da oggi sono presenti tutti i giorni, forniti di mascherine, guanti ed eventuali occhiali protettivi (in base al servizio da

effettuare), indossando pettorine rifrangenti e tesserino di riconoscimento fornito dalla Protezione civile.

«Presidieranno la città - spiegano il sindaco Roberto Montà e l’assessore alla Protezione civile Raffaele Bianco - in un cosiddetto “controllo di comunità” sul territorio in occasione delle festività pasquali con prosecuzione sino al termine dell'emergenza sanitaria. A tutti i volontari va il nostro personale ringraziamento per la funzione fondamentale che svolgeranno in questo periodo. Se avremo un miglior controllo, più capillare, è merito della loro disponibilità. E penso proprio che i cittadini capiranno e si uniranno ai nostri ringraziamenti. È importante stare ancora a casa e uscire solo per bisogni reali». «In particolare i volontari impiegati nelle attività di controllo territoriale - precisa il comandante della polizia locale Massimo Penz - assumono la funzione di monitoraggio delle zone da presidiare e del possesso dell’autocertificazione». I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore. Chi volesse offrire un po’ del proprio tempo e diventare volontario per svolgere alcune delle mansioni indicate può fare richiesta al numero 011/ 4013763 o via email: antonella.ciniello@comune.grugliasco.to.it.