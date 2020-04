Rivoli: un lungo applauso per dire grazie a medici e infermieri

di STEFANO TONIOLO

Un grande applauso e un minuto di silenzio per ringraziare il personale sanitario e ricordare le vittime da Covid-19. Un omaggio collettivo, quello di sabato, per una Pasqua inusuale. L’idea era arrivata dai vigili del fuoco, che da parte loro hanno esteso la proposta all’amministrazione e alle associazioni di ringraziare pubblicamente l’ospedale. «Ne avevamo parlato durante una riunione del Coc (il Centro operativo comunale, ndr) - spiega il sindaco Andrea Tragaioli - È stato un momento per ringraziare il personale sanitario in prima linea in questi mesi. È stato un momento molto toccante».

Così sabato pomeriggio, nel parcheggio dell’ospedale, le sirene dei mezzi dei vigili del fuoco e delle ambulanze hanno accompagnato gli applausi dei volontari della Croce Rossa e della Croce Verde, dell’Associazione nazionale carabinieri e dei vigili del fuoco di fronte a parte dei dipendenti dell’ospedale. Presenti anche il presidente del consiglio comunale, Valerio Calosso, il direttore generale dell’Asl To3 Flavio Boraso e gli altri esponenti della giunta comunale, oltre alla protezione civile e la polizia locale. Un flash mob per una festività atipica, che ha costretto molte persone a non uscire per la tradizionale grigliata fuori porta, sia a Pasqua che, soprattutto, a Pasquetta. Per questo sono stati incessanti i controlli e i posti di blocco delle forze dell’ordine sul territorio rivolese, anche se non sono state registrate particolari trasgressioni.

su Luna Nuova di martedì 14 aprile 2020