Collegno, giardini delle scuole aperti per i ragazzi disabili

Giardini delle scuole aperti per ragazzi autistici e disabili. Al via il progetto Oasi si-cura. Collegno dà un ulteriore supporto ai ragazzi e ragazze che hanno necessità di stare all’aria aperta. Per loro la giunta, che aveva già attivato gli educatori a domicilio, ha approvato una nuova iniziativa. I cortili delle scuole Angela Fresu, Don Milani e Renzo Cattaneo saranno infatti a disposizione dei genitori con figli affetti da disturbi da spettro autistico. Le famiglie saranno contattate direttamente dall’ufficio istruzione e potranno usufruire degli spazi in sicurezza alla presenza di un volontario della Protezione Civile.

«La predisposizione di queste oasi sono un segno di cura, di attenzione e di grande sinergia con le famiglie - sottolinea il sindaco Francesco Casciano - Inoltre continuiamo il nostro innovativo percorso di trasformazione delle scuole come luoghi a disposizione dell’intera comunità anche quando non c'è scuola». Il progetto si armonizza con il già attivo sostegno a domicilio: gli educatori potranno così potranno continuare la loro attività anche fuori dalle mura domestiche. «Questo servizio rinforza e completa le iniziative già avviate più di un mese fa a favore dei ragazzi con disabilità - aggiunge l'assessore alle politiche educative Clara Bertolo - La possibilità di usufruire dei giardini delle scuole partirà da un’ora a un massimo di tre alla settimana e, compatibilmente con la disponibilità di volontari, le scuole e gli spazi fruibili potrebbero aumentare».