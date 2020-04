Collegno, buoni spesa: parte la seconda chiamata

Dopo il primo bando, che ha visto l’assegnazione e la consegna in tempi record dei buoni spesa a 706 nuclei familiari, Collegno è già pronta per la seconda chiamata: per partecipare occorre scaricare il modulo dal sito e inviare la domanda esclusivamente nei giorni martedì 21 e mercoledì 22 aprile a posta@cert.comune.collegno.to.it entro le 15 di mercoledì. Per chi non ha internet la domanda può essere consegnata a mano nell'atrio di Palazzo civico negli stessi giorni in orario di apertura del comune. Saranno validi i medesimi requisiti, ma non potranno partecipare coloro che hanno già presentato la domanda la prima volta.

«Collegno sostiene le famiglie più fragili della comunità - sottolinea il sindaco Francesco Casciano - Cerchiamo di dare una mano a tutte quelle persone che a causa dell’emergenza sanitaria si sono trovate in difficoltà. Collegno c’è e resiste e si dimostra città attenta e solidale grazie all'impegno ad una struttura comunale efficiente e pienamente operativa ed a una rete di volontariato efficiente e disponibile». «È un momento complicato in cui la nostra città cerca di fare sentire il più possibile la propria vicinanza ai suoi cittadini - aggiunge l'assessore alle politiche sociali Maria Grazia De Nicola - Questa seconda chiamata risponde a un bisogno concreto dei collegnesi che hanno presentato la domanda oltre i termini la prima volta e che pure abbiamo verificato avrebbero soddisfatto i requisiti. Vogliamo dare una mano al maggior numero di persone, perciò in caso di domande superiori alla disponibilità dei buoni, proporzioneremo gli importi in base alle esigenze reali».