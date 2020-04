Rivoli: "Servizio imprese" per dare una mano dopo l’emergenza

di STEFANO TONIOLO

In città arriva il “Servizio imprese”, un’iniziativa promossa dall’assessorato al lavoro, industria, commercio, artigianato per sostenere le imprese del territorio. «Il Servizio imprese sarà lo sportello di assistenza, consulenza tra la città e il sistema produttivo locale che avrà la facilità di rivolgersi al Comune per esigenze varie: lavoro, accesso a finanziamenti per lo sviluppo dell’attività imprenditoriale o l’avvio di nuove attività, proposte di collaborazione e per informazioni sui decreti emanati durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19», spiega l’assessore al lavoro e al commercio, Paolo Dabbene.

Di fatto lo sportello avrà l’obiettivo di contattare le nuove aziende che si insediano sul territorio e quelle che a vario titolo si rivolgono al Comune per fissare incontri, anche su piattaforme digitali, e informarle su iniziative, opportunità, finanziamenti utili all’impresa. Sarà a tutti gli effetti un filtro per identificare i bisogni dell’impresa, illustrare i possibili ambiti di supporto e le opportunità in campo, oltre a promuovere sul territorio una rete di soggetti che operano in modo organizzato per sostenere l’imprenditoria locale e interfacciarsi con gli uffici comunali per organizzare una banca dati funzionale agli obiettivi del servizio. Tra i suoi compiti ci saranno anche richieste di prestazioni, quali anche servizi di consulenza, incrocio e, nel caso di nuove attività, promozione, primo orientamento, supporto e invio ai servizi specialistici (Mip, Camera di commercio).

Il servizio sarà strutturato con un’apertura di front office e un’attività di back office settimanale per istruire le risposte alle richieste o problematiche segnalate dalle aziende e promuovere iniziative territoriali. A causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 l’attività di front office non è al momento possibile, ma viene immediatamente garantita un’attività di back-office con contatti telefonici e via mail. «Nonostante l’impegno quotidiano assorbito dall’emergenza, come ho avuto modo di anticipare, ho dato mandato all’assessore Dabbene di avviare uno strumento di supporto e dialogo con il mondo delle imprese, del commercio e dell’artigianato rivolese - dichiara il Sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli - Siamo consapevoli che il nostro tessuto imprenditoriale vada salvaguardato con azioni concrete e con progetti condivisi che siamo pronti a vagliare e supportare in ogni sua fase».

