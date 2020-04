Rivoli: Ruben sbarca nella finale del premio "InediTo"

26 anni, una chitarra in mano e un premio da vincere. Roberto Ruben Ganzitti, in arte “Ruben”, è tra i finalisti del premio “InediTo” nella categoria “testi di canzone”. Si era iscritto a gennaio e aveva mandato quattro testi e a inizio aprile è arrivata la conferma della sua selezione tra i finalisti. «C’erano più di 700 opere tra tutte le categorie», racconta Ganzitti. “Emma”, “La casa”, “Abito viola” e “Le labbra” sono i titoli dei suoi testi. «Quando scrivo un testo vengo ispirato dalla letteratura. Nella scrittura penso che ci sia una componente importantissima del creare immagini: non bado tantissimo alla parte tecnica come le rime, ma alla creazione del momento - dice - Credo che si debbano rispettare la leggerezza e la complessità. La leggerezza non implica che non si possa mettere in scena...

su Luna Nuova di martedì 21 aprile 2020