Beinasco, svastiche sul muro del cimitero

Chi ha imbrattato il cimitero con delle svastiche probabilmente ha agito di notte. A denunciarlo è stata Sinistra Popolare tramite la sua pagina Facebook e con una missiva al sindaco Antonella Gualchi, al presidente del consiglio comunale Christian Cocivera e ai capigruppo: «Un gesto che nella nostra comunità locale e nazionale, antifascista, non può trovare spazio. Un atto offensivo verso tutti e irrispettoso anche e soprattutto perché compiuto in un luogo caro per la memoria dei nostri cari: il cimitero. Auspichiamo che tutte le forze politiche vogliano condannare questo gesto e che i responsabili siano identificati dalle forze dell'ordine. Questi criminali, sconfitti dalla storia, non troveranno più spazio, né ora né mai», ha scritto il capogruppo Andrea Dagna.

Ignoti al momento gli autori del gesto, a pochi giorni dal 25 Aprile. Sui fatti adesso sta indagando la polizia municipale per individuare i responsabili. Dura la reazione del primo cittadino: «È assolutamente vergognoso, tra l’altro dove c’è la lapide ai caduti - commenta - Non si ha memoria storica della libertà, della democrazia e di chi è morto per queste». A togliere i simboli nazisti ci penseranno probabilmente i ragazzi del Lab 10092, che di loro iniziativa hanno proposto all’amministrazione di occuparsi delle attività di pulizia. «Il deplorevole episodio verificatosi è dimostrazione di quanto la resistenza non possa essere solo un’esperienza legata al passato, ma è l’unico percorso proiettato in un futuro democratico», ha commentato dal canto suo Cocivera.