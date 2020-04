Bruino, Nuova Musica Più fa le lezioni via Skype

di STEFANO TONIOLO

Sei insegnanti di musica e una didattica tutta nuova. Anche per l’associazione culturale Nuova Musica Più si è trattato di adattarsi alle misure stringenti imposte dall’epidemia da Covid-19, che come altre realtà, ha costretto a svolgere le proprie attività in remoto. La risposta però è arrivata praticamente subito dopo l’inizio del lockdown. Dall’11 marzo sono partite le lezioni a distanza con tutti gli allievi della scuola attraverso piattaforme come WhatsApp, Skype e Jitsi Meet per arrivare alle più classiche registrazioni audio. «Abbiamo messo a disposizione ciò che abbiamo per essere vicino ai bambini e ai ragazzi - racconta Ornella Bori, direttrice della scuola di musica - Stiamo continuando a lavorare anche per gli esami».

Loro malgrado, fa da padrona l’incertezza di una “Fase 2”, ancora fumosa nei tempi e nei modi. Intanto però il programma didattico prosegue, così che tutti i ragazzi siano preparati al meglio. «Facciamo anche delle video lezioni - prosegue - È molto bello vedere che sono molto seguiti dai genitori. Ci sono stati anche miglioramenti dal punto di vista didattico: gli allievi suonano più di prima, avendo più tempo». Ottimo, quindi, il feedback da parte di allievi e genitori, che sembrano aver apprezzato il lavoro dei propri insegnanti. Un tono di normalità in una situazione anomala, dove la lezione a distanza spesso non sostituisce quella “fisica”.

«C’è stata una buona risposta: sono contenti di quello che stiamo facendo e da parte nostra riusciamo a dare un’idea di normalità - racconta ancora Ornella Bori - All’inizio era più difficile, ma adesso ci stiamo abituando e i ragazzi sono più sereni». La speranza da parte degli insegnanti è che si possa tornare al più presto a svolgere regolarmente le lezioni. Discorso diverso per le attività di gruppo, dove rimane un punto interrogativo. Infatti non si sa ancora se verranno permesse e, nel caso, con quali modalità potranno essere svolte. «Speriamo di riprendere almeno le lezioni individuali con tutte le precauzioni del caso», conclude.

Su Luna Nuova di venerdì 24 aprile 2020

