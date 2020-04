Rivoli, il test che stana il virus sui luoghi di lavoro

Un innovativo test per verificare la presenza del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro. A realizzarlo è Sersys Ambiente, azienda con sede in via Acqui a Cascine Vica, specializzata nell’offerta di servizi ambientali (gestione rifiuti, analisi, progettazioni ambientali, bonifiche, pulizie tecniche industriali). La ricerca del virus viene effettuata grazie a un’analisi denominata Rt-Pcr (Reverse TranscriptasePolymerase Chain Reaction: reazione a catena della polimerasi inversa). Una verifica certa e rapida, già oggi disponibile, che consente di ottenere risultati in sole 48 ore dal tampone, eseguito direttamente dal personale Sersys per assicurare massima sicurezza. Il test può essere eseguito all’interno di aziende, supermercati, location produttive, su superfici di lavoro, nelle condotte dell’aria e sulle superfici ad alta frequenza di contatto (ad esempio maniglie delle porte, pulsantiere, tastiere del pc, macchinette del caffè, terminali Pos, carrelli della spesa, cellulari), consentendo così di determinare la sicurezza microbiologica degli ambienti.

Gli studi degli esperti hanno dimostrato che il Covid-19 può sopravvivere fino a tre giorni su plastica e acciaio, fino a 24 ore sul cartone e circa quattro ore sul rame. L'arco temporale varia a seconda delle caratteristiche del tipo di superficie: quelle meno porose come plastica e acciaio risultano le “peggiori”, in quanto assorbono meno facilmente le goccioline, preservando il virus attivo. «La diffusione del virus - spiega Marco Steardo, amministratore delegato di Sersys Ambiente - rende oggi ancora più necessario il controllo periodico del grado di contaminazione microbiologica delle superfici di lavoro e degli impianti di trattamento dell’aria e ventilazione, al fine di favorire la massima protezione della salute dei lavoratori e garantire una più completa prevenzione dall’inquinamento chimico, fisico e microbiologico. Il loro cattivo stato igienico può infatti provocare l’incremento delle polveri sottili negli ambienti, che a propria volta possono veicolare e amplificare la diffusione del virus».

Una volta rilevata la presenza del virus sulle superfici, Sersys Ambiente grazie al personale qualificato e alla strumentazione avanzata di cui dispone, è in grado di: eseguire attività di disinfezione e sanificazione degli ambienti e degli impianti di trattamento aria; curare o aggiornare la valutazione del rischio biologico e formare il personale in merito alla sua gestione e prevenzione; supportare l’azienda nell’identificazione dei punti più significativi da monitorare. Per condurre un’analisi approfondita su un supermercato di medie dimensioni (circa 1000 metri quadrati) sono necessari almeno 50 tamponi prelevati dai punti più significativi per frequenza di contatto con le persone.