Collegno, 19 enne uccide il padre a coltellate

Al culmine di un violento litigio ha accoltellato a morte il padre. È successo la notte scorsa in un'abitazione di via De Amicis a borgata Paradiso. Alex Pompa, 19 anni, studente, incensurato, ha ucciso il padre convivente Giuseppe, 51 anni, operaio, incensurato. Al momento della tragedia erano presenti anche la moglie e l'altro figlio maggiorenne della vittima. Da un primo esame esterno del cadavere sembra che le coltellate inferte siano più di 20 tra addome schiena e torace. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri che sono intervenuti poco dopo ed hanno sequestrato i coltelli utilizzati per il delitto. Si indaga ora tra famigliari e vicini di casa per capire quale siano state le ragioni che hanno il 19enne ad uccidere il genitore. Quello dell'altra notte è stato il secondo omicidio commesso all'interno delle mura domestiche da un figlio nei confronti del padre. Il 21aprile a Torino, in zona San Salvario, all'interno propria abitazione è stato rinvenuto il cadavere di Mario Trimboli, classe 52, ucciso dal figlio convivente con modalità analoghe. L'omicida era stato arrestato poco dopo dai carabinieri.