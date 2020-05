Rivoli, Adduce rinuncia alle deleghe ma resta al suo posto

Dopo una riunione di maggioranza nel pomeriggio di ieri alla fine è arrivata la decisione sul caso Adduce. Il confronto era stato annunciato già in consiglio comunale dai gruppi di maggioranza, che hanno rimandato la discussione nell’assemblea alla seduta successiva. Intanto una petizione di oltre diecimila firme chiedeva le dimissioni della vicesindaca, dopo il video su “Bella ciao”. Richiesta condivisa da più parti, anche dal mondo culturale cittadino e da quello dell’istruzione. Nei giorni scorsi il sindaco Andrea Tragaioli, dal canto suo, le aveva chiesto di compiere “un gesto di maturità politica”. Alla fine non ci sono state le dimissioni, ma Laura Adduce ha rimesso nelle mani del primo cittadino le deleghe alla cultura e all’istruzione. Una decisione di compromesso tra le varie sensibilità e adesso resta da capire come verranno distribuite le deleghe.