Orbassano, quasi due milioni per i nuovi loculi. Tempi da definire

Un ampliamento all’orizzonte per il cimitero. È partita nelle scorse settimane la gara per l’affidamento dei lavori per una nuova batteria di loculi di vario genere all’interno del cimitero comunale di via Nazario Sauro. «Sono 685 loculi, che occuperanno la parte vicino al fiume Sangone», spiega il sindaco Cinzia Bosso. Si tratta di un intervento già previsto dall’amministrazione comunale a fine dell’anno scorso, prima dell’attuale situazione di emergenza sanitaria. «Utilizziamo un avanzo in conto capitale - aggiunge - È un progetto che avevamo messo in cantiere già da un po’: è uno stanziamento fatto a dicembre». Da parte sua il Comune ha stanziato...

