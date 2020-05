Collegno, arrivano le prime 10mila mascherine della Regione

Iniziata oggi a cura dell'amministrazione comunale la distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione. La distribuzione è organizzata dai dipendenti comunali e svolta dai volontari della Protezione Civile. È partita oggi da Savonera e proseguirà nei prossimi giorni in tutta la città. La consegna avviene direttamente nella buca delle lettere dai volontari della Protezione Civile.In ogni busta, una per ogni nucleo famigliare, è presente una mascherina per ogni componente del nucleo. La Regione ha fornito al Comune un primo lotto pari a 10mila mascherine, ossia il 20 per cento delle circa 50mila previste.