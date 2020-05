Rivoli: ore 10, lezione di giornalismo

Al Liceo Darwin e Scafidi non solo prosegue l’attività didattica, ma anche i progetti speciali e le conferenze. È il caso dei dibattiti con esperti sul mondo del giornalismo e della comunicazione. Se non è possibile tenerli in auditorium e organizzare le uscite in redazioni e musei come negli scorsi anni, la preside Elena Sorrisio ha pensato di spostare il confronto su Zoom. Una continuità didattica che, dunque, affianca allo svolgimento regolare del programma anche attività di approfondimento. Ieri la 4ªD, insieme all’insegnante di lettere Maria Putignano, ha partecipato a un dibattito con Eva Monti, giornalista di Luna Nuova, Riccardo Porcellana, rivolese, responsabile della comunicazione del Museo Egizio, e Luca Prestia, fotoreporter cuneese, autore di numerosi reportage in Italia e all’estero. Martedì prossimo toccherà alla 3ªI che, con la professoressa Simona Gatti, invece...

su Luna Nuova di venerdì 8 maggio 2020