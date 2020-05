Alpignano, i fondi del Governo per i buoni spesa non bastano

«I fondi arrivati dal Governo per finanziare i buoni spesa alimentari non bastano». A sostenerlo è Sergio Andreotti, segretario dello Spi-Cgil che ha versato 1000 euro sul conto solidarietà Emergenza Coronavirus. «Rispetto ad altri Comuni della cintura di Torino, il nostro si caratterizza per un maggior numero di quartieri popolari, abitati appunto dalle fasce sociali più deboli. Ecco perchè la divisione dei fondi per numero di abitanti ha privilegiato altre realtà in cui il tenore di vita è decisamente più alto».

Ecco perchè lo Spi-Cgil ha deciso di sostenere in prima persona la raccolta fondi avviata a livello comunale che al 30 aprile aveva raggiunto poco meno di 400 euro. «Invitiamo tutti i cittadini a dare il loro contributo, è davvero importante». Le offerte possono essere versate sul conto solidarietà emergenza Coronavirus,

IBAN IT 28 Z 02008 30040 000102965363.