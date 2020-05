Collegno, il virus non ferma la festa per l'Europa

Le restrizioni della fase due non fermano la festa dell'Europa: doppio appuntamento sabato per parlare di occasioni, viaggi e scenari di chi sogna un'opportunità all'estero. D'altronde è proprio il 9 maggio che la comunità europea soffierà su 70 candeline. Si inizia alle 16 con la diretta Instagram "progettocollegnogiovani" dal centro di incontro Informagiovani: al momento chiuso al pubblico, il centro aprirà proprio perché sede dell'Antenna europea. Per un'ora i mediatori del Progetto Collegno giovani risponderanno alle domande e alle curiosità di un'avventura (o una vita) in Europa. Dalle 18 alle 19 appuntamento invece con "Aperimind": un ritrovo di giovani da Collegno (e non solo) e di chi vive all'estero. Un'occasione per raccontare come si vive l'isolamento, ma anche i nuovi cambiamenti delle società. Dal momento che è un aperitivo non potrà mancare un brindisi insieme: per i giovani di Collegno under 29 è previsto un buono da spendersi nei locali commerciali della città, in modo da sostenere il commercio locale. Complici in questo appuntamento il consiglio dei giovani. Per prenotare il proprio tavolo virtuale basta scrivere a informagiovani@comune.collegno.to.it.