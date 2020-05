Rivalta, controlli a tappeto alla Rsa Bianca della Valle

di STEFANO TONIOLO

Nessun caso positivo a Covid-19 alla Rsa Bianca della Valle. A dare notizia dell'ufficialità è stata la stessa amministrazione comunale, dopo che l'Asl ha fornito l'esito dei 72 tamponi di controllo effettuati su ospiti e operatori. «Ringrazio di cuore la direzione e tutti gli operatori che lavorano nella struttura e che hanno gestito questo periodo complesso in modo esemplare garantendo la salute dei nostri anziani», ha dichiarato il sindaco Nicola De Ruggiero. Nei mesi scorsi non erano emersi dei casi con sintomi e ora è arrivata la conferma che non ci sono persone asintomatiche. Una “linea dura”, quella della Rsa rivaltese, che fin dall'inizio dell'epidemia aveva adottato misure molto stringenti per impedire la diffusione del virus.