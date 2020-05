Collegno, si è spento l'ex vicesindaco Franco Tigani

Si è spento ieri Francesco (detto Franco) Tigani Sava, ex vice sindaco e assessore alla cultura. Nato a Catanzaro il 12 gennaio 1949 è stato dipendente del Comune di Collegno dal 1973 al 1979 ricoprendo anche il ruolo di responsabile delle pubbliche relazioni con il sindaco Luciano Manzi. Nei primi anni 80 è stato dirigente di Legacoop in particolare Coopcasa Piemonte e successivamente vice presidente dell’Associazione regionale cooperative di consumo. Esponente di spicco del Partito Socialista, è stato consigliere comunale dal 1980 al 1985 e vice sindaco e assessore alla cultura con i sindaci Luciano Manzi e Franco Miglietti dal 1985 al 1990. Tra i numerosi eventi e progetti culturali si ricorda in particolare la rassegna comica estiva Riso di Sera che fu tra le primissime e in seguito copiata e replicata in tutta Italia, l’arrivo a Collegno dell’Orchestra Sinfonica Radio di Pechino in prima mondiale, il Teatro Tenda con spettacoli dal vivo dei più importanti musicisti dell’epoca e l’intuizione di realizzare la Sala delle Arti nel parco della Certosa. In seguito fu eletto segretario provinciale della Federazione torinese del Psi di cui fu ultimo segretario. Il sindaco e l'amministrazione comunale lo ricordano come figura importante per la città, determinato, innovatore, politico ed amministratore di altissimo livello ed esprimono alla famiglia il proprio cordoglio e vicinanza.