Rivalta, anche San Vittore se ne va in quarantena

Alla fine la pandemia si è portata con sé anche la “Festa di S.Vittore”. Niente da fare per quest’anno e arrivederci all’anno prossimo. Sarebbero stati quattro giorni di festeggiamenti per il patrono della città, ma le norme stringenti per il contenimento di Covid-19 l’hanno impedito. Se ne parla, almeno per il momento, per l’anno prossimo, anche se rimane il dispiacere da parte della Famiglia Rivaltese, che ogni anno si occupa di organizzare il week-end di festeggiamenti...

Su Luna Nuova di venerdì 15 maggio 2020

