Rivoli, famiglie in difficoltà aiutate dai Lions con beni alimentari

È una rete di solidarietà attiva quella del “Lions club Rivoli host” e del “Lions club Rivoli castello”. Questi ultimi hanno consegnato un carico di beni di prima necessità dal valore di 600 euro per le famiglie del Centro d’ascolto rivolese. In questo periodo di grande crisi, sia sanitaria che economica, molte famiglie del territorio rivolese si trovano precipitate in situazioni di necessità. Zucchero, olio, caffè, scatole di tonno, e passata di pomodoro i beni acquistati e consegnati grazie all’aiuto degli alpini. «Il Lions Club Rivoli Castello, come la sua storia insegna, è ancora una volta al fianco di chi ha bisogno donando generi alimentari di prima necessità che andranno ad arricchire il pacco viveri per le famiglie assistite...

su Luna Nuova di venerdì 15 maggio 2020