Rivoli, da giovedì Spazio Conad al posto di Auchan

Ora è ufficiale. Il nuovo punto vendita Conad di corso Susa aprirà giovedì 21 maggio sotto l’insegna “Spazio Conad”. Alla spesa classica si affianca una completa e innovativa offerta di prodotti extralimentari che fa leva sulle distintività Conad come il pet store e la parafarmacia. Il punto vendita ex-Auchan si sviluppa su 4mila 600 mq di superficie di vendita, oltre ai 400 mq dedicati al pet store ed impiega 179 addetti. All’interno sono presenti tanti reparti per un’esperienza di spesa completa e di qualità in grado di coprire ogni esigenza di consumo, ma anche tanta efficienza e servizi che danno risposta alle esigenze dei clienti.

Integrata nel punto di vendita anche una parafarmacia. Disponibili tutti i farmaci senza ricetta e quelli veterinari con la ricetta a prezzi sempre bassi e tanta convenienza su prodotti omeopatici, naturali, cosmetici e per la cura della persona. Nel punto di vendita sono attive 25 casse (16 normali e 9 casse self) ed è possibile velocizzare la spesa grazie ai lettori ottici di Spesa al volo (riservati ai titolari di Carta Insieme Conad). Appena sarà possibile è prevista l’apertura dell’area bar e self service con “Sapore Conad”.

Attenzione anche all’ambiente. Infatti il supermercato è dotato di tecnologie innovative e sostenibili: massima attenzione all’efficientamento energetico, centrali frigorifere e banchi refrigerati ad alta efficienza, lampade a led per il sistema di illuminazione, tecnologie automatizzate per climatizzazione e catena del freddo, sistema di metering per il monitoraggio e la gestione dei consumi 24 ore su 24. A disposizione dei clienti il parcheggio con 900 posti auto.