Rivoli, Gianna e Lallo rientrati a casa dopo oltre tre mesi

Gianna De Masi e Lallo De Giosa sono finalmente a casa. I due coniugi rivolesi erano rimasti bloccati, a causa della soppressione dei voli per l’emergenza dovuta al Coronavirus, in un sobborgo di Nairobi dove si trovavano dall’inizio di febbraio per svolgere attività di volontariato in un locale orfanotrofio e non riuscivano a rientrare. Da allora erano bloccati in Africa. I due avrebbero dovuto rientrare il 15 aprile, ma già a metà marzo Alitalia ha comunicato loro che il volo era stato cancellato. Molta la pressione esercitata dall’Italia da lettere e appelli, con raccolta firme di amici e intellettuali, ma solo la scorsa settimana hanno potuto finalmente riprogrammare il viaggio. Che è stato lungo e faticoso, proprio per via dell’emergenza sanitaria...

su Luna Nuova di martedì 19 maggio 2020