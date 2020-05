Alpignano, rischio crollo: chiuso il Ponte nuovo sulla Dora

Chiuso dalla tarda mattinata e fino a data da destinarsi, il ponte "nuovo" sulla Dora. La decisione è stata presa in seguito al sopralluogo dei tecnici della Città metropolitana insieme ai i vigili del fuoco che hanno constatato lo stato del ponte a rischio stabilità. Provvedimento che era comunque già stata preventivato, tanto che sul sito del comune di Caselette era già apparso un annuncio che dava per imminente la chiusura. «La Città metropolitana, proprietaria del Ponte - spiega l'ex consigliere M5S Cosimo Di Maggio - aveva in preventivo questi lavori di ristrutturazione ormai da mesi, i fondi sono arrivati dal "decreto ponti". Il Ponte Nuovo era stato messo in priorità 1, grazie anche alle segnalazioni e la documentazione fornita dagli uffici comunali. Immagino che con l'arrivo dei fondi e l'allenamento della quarantena, che ha comunque limitato anche le attività che potevano operare, si sia dato inizio ai lavori. Certo sarà un disagio grande per la circolazione, il traffico sarà inevitabile, ma la sicurezza va al primo posto». Resta consentito il traffico pedonale. È probabile che i lavori di messa in sicurezza possano durare diversi mesi. Non si esclude perciò l'ipotesi di realizzare un "terzo ponte" provvisorio a cura del Genio militare in zona Sassetto.