Rivoli, alpini della Ceccaroni in prima linea anche nella Fase 2

Ormai nel pieno della cosiddetta “Fase 2”, gli alpini del Reggimento Logistico “Taurinense” di stanza alla caserma Ceccaroni di corso Susa, proseguono le attività atte a fronteggiare l’emergenza “Covid-19”, iniziando nel contempo a stilare un primo bilancio di quanto svolto. ​Fedeli al proprio motto “Omnia Omnibus” (“Tutto a tutti”), i militari hanno effettuato numerose attività, sia in supporto alla Protezione Civile che a favore delle autorità regionali e comunali. Materiali sanitari come i Dispositivi di protezione individuale (perlopiù da mascherine, guanti, tute, occhiali) e attrezzature ospedaliere sono stati prelevati da varie aree aeroportuali e consegnati ai centri regionali della Protezione Civile del nord-ovest, per soddisfare le esigenze delle strutture sanitarie dislocate in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Più di cinque milioni di Dpi, per un volume di cinquecento metri cubi e un peso di circa ottanta tonnellate, sono stati trasportati dagli alpini del reggimento, percorrendo in poche settimane più di quarantamila chilometri. Il contributo operativo del Reggimento Logistico, comandato dal colonnello Giulio Arseni, non si è tuttavia limitato all’operazione “Mercurio”. Di assoluto rilievo, infatti, è stato l’intervento dei propri disinfettori nell’ambito delle molteplici sanificazioni che la Brigata Alpina “Taurinense” ha operato nelle RSA in tutto il territorio piemontese. I militari si sono inoltre prodigati nella raccolta e distribuzione di diversi quintali di generi alimentari di prima necessità a favore di famiglie rivolesi in difficoltà economica. Attività condotta in sinergia con l'Ana, per la quale non è mancato il ringraziamento anche dalle autorità cittadine.