Rivoli, non piace agli ambulanti la Fase 2 del mercato

Mattinata di proteste al mercato di piazza Aldo Moro. Tutto è nato dal disappunto

di alcuni ambulanti del mercato, che non hanno gradito la nuova dislocazione dei banchi, resasi necessaria

per rispettare le norme anti Covid-19. «Chi ha fatto la piantina non ha contattato noi rappresentanti –

spiega Massimo Solato, rappresentante degli ambulanti e proprietario di un banco di abbigliamento – Ad

alcuni non hanno messo posti e alcuni non ci stavano. Per me è andata malissimo: non ho fatto neanche

una vendita. Ci siamo dovuti spostare, cercando di rispettare le distanze». Da questa settimana infatti sono

ritornati i banchi non alimentari, cosa che ha portato con sé dei cambiamenti nell’assegnazione dei posti.

Sembra però che qualcosa sia andato storto: alcuni ambulanti si sarebbero trovati posti più piccoli delle loro

necessità o senza posti. Così è salita la protesta da parte dei proprietari dei banchi.

«Tutti i rappresentanti erano informati che non tutti i posti sarebbero stati rispettati.

Dovevamo allargare l’area ed era impossibile in due giorni. Il nostro obiettivo era di far ritornare a

lavorare gli ambulanti – rieplica l’assessore al commercio, Paolo Dabbene – Gran parte dei problemi sono

stati risolti in loco. Sul momento c’erano criticità che sono state risolte e altre verranno rsolte più avanti».

A questo proposito mercoledì si riuniranno l’amministrazione comunale e i rappresentanti degli ambulanti

per cercare di eliminare i problemi emersi.