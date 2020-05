Grugliasco: demolizione in corso, attenti al transito

Prosegue la demolizione del fabbricato su via Prato. Oggi, fino alle 18 sarà vietato il transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra via Perotti e il civico 16. Sarà inoltre istituito il senso unico alternato nel tratto tra il civico 7 e l’intersezione con via Perotti, con regolazione da parte di movieri, per garantire ai residenti e agli addetto comunali l’accesso e l’uscita ai passi carrai e all’intersezione con semaforo su via Perotti. La rampa del municipio sarà accessibile con la presenza di un moviere dell’impresa per facilitare le operazioni di movimentazione dei mezzi in opera e in transito e quelle di immediata pulizia delle aree...

su Luna Nuova di martedì 26 maggio 2020