Rivoli, la Croce Verde ringrazia Loris Capirossi e la sua e-bike

La Croce Verde Rivoli ha raccolto oltre 12mila 500 euro grazie alla campagna benefica di Thok E-Bikes: “Vinci una bicicletta elettrica Thok Mig customizzata Loris Capirossi”. Il ricavato della raccolta fondi promossa sulla piattaforma Wishraiser, che per l’occasione ha rinunciato alle commissioni, è stato totalmente devoluto all’acquisto di due sanificatori per ambulanze, presidi fondamentali soprattutto durante l’attuale emergenza Covid-19, quattro defibrillatori semiautomatici esterni e due defibrillatori trainer da utilizzare per la formazione dei volontari. La bicicletta a pedalata assistita Thok Mig Capirex messa in palio da Thok E-Bikes è stata estratta a sorte tra tutti i donatori ed è andata a Dario Protase di Torino che l’ha regalata alla moglie, Giulia Reale.

«Ringraziamo Stefano Migliorini di Thok E-Bikes e Loris Capirossi per aver messo in piedi l’iniziativa e Wishraiser per non aver applicato le commissioni sulla raccolta fondi benefica - ha commentato il presidente della Croce Verde Rivoli Marco Biondino - Dall’inizio della pandemia dovuta al Covid-19, in soli tre mesi abbiamo svolto fra emergenza 118 e trasporti sanitari circa mille trasporti di pazienti colpiti dal Covid-19. I sanificatori per igienizzare le ambulanze e i mezzi tra un servizio e l’altro sono di vitale importanza per il nostro lavoro e per questo abbiamo voluto, a nostra volta, donare uno dei due sanificatori, acquistati grazie alla raccolta fondi, alla consorella Anpas Pubblica Assistenza di Sauze d’Oulx. Grazie ancora a tutti coloro che hanno partecipato con le loro donazioni».