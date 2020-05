Rivoli: "Summer school" sotto il Castello

Tutto pronto per il ritorno della “Summer school” a cura del Dipartimento educazione Castello di Rivoli. Un’edizione straordinaria per l’estate 2020 che inizierà a giugno in completa sicurezza: campus settimanali totalmente riprogettati in modo da accogliere piccoli gruppi di bambini e ragazzi, in linea con le disposizioni di sicurezza e in un ambiente controllato. «Nell’attuale emergenza è indispensabile sostenere i ragazzi e le loro famiglie, offrendo ai più giovani la possibilità di uscire dall’isolamento e trascorrere un’estate di rinascita, gioia, consapevolezza - fanno sapere gli organizzatori - La Summer school è il contesto ideale perché questo si realizzi: offre l’opportunità unica di trascorrere il tempo libero immersi nel verde, nell’arte e nella bellezza al Castello di Rivoli, fino alla ripresa dell’anno scolastico». Già 10 anni fa, il Dipartimento educazione...

su Luna Nuova di venerdì 29 maggio 2020