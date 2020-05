Rivoli, sventato dai vigili il furto di una 500 Abarth

Gli agenti della polizia locale hanno sventato il furto di una 500 Abarth. Fondamentale è stata la tempestiva segnalazione di un cittadino che dalla propria finestra ha assistito alla scena. Teatro dell'episodio è stata via Caselle dove oggi pomeriggio, due individui con il volto coperto da caschi integrali, avevano appena sfondato il finestrino dell'auto e stavano tentando di avviarla. All’arrivo sul posto delle pattuglie i due individui si erano appena allontanati a bordo di una moto Honda Hornet di colore bianco che, nonostante le immediate ricerche, non è stata individuata. La 500 Abarth è stata invece riconsegnata al proprietario che dovrà ora rimettere in sesto il finestrino del lato guidatore.