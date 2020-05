Collegno, a dieci anni si ustiona facendo esperimento di chimica

Aveva scelto quel tipo di esperimento denominato "serpente del Faraone" in quanto definito "innocuo" dal tutorial di youtube su cui ci stava documentando. Ma un bambino italiano di dieci anni è rimasto gravemente ustionato per portare a termine il compito che gli era stato affidato online dagli insegnanti della classe di quinta elementare che frequenta. Giovedì sera, poco dopo le 22 nella sua casa di via Gobetti ha creato un miscuglio con bicarbonato, sabbia, zucchero e alcol. Nell'appiccare il fuoco con un accendino, è stato investito da una violenta fiammata. A dare l'allarme è stata la mamma che gli ha prestato i primi soccorsi e, all'arrivo delle ambulanze, si è sentita male a sua volta. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze. Il bambino è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Regina Margherita con ustioni di secondo e terzo grado sul 70 per cento del corpo in particolare nella parte superiore. Le sue condizioni sono gravi anche se non ha mai perso conoscenza e non dovrebbe essere in pericolo di vita. È ricoverato in rianimazione in stato di coma farmacologico. Nel pomeriggio verrà sottoposto a un intervento chirurgico.