Mattarella scrive alla "squadra" dell’ospedale di Rivoli

Ancora una volta sale alla ribalta della cronaca la Rianimazione dell’ospedale di Rivoli, eccellenza Piemontese e non solo, diretta dal dottor Michele Grio. Questa volta è per ricevere un meritato complimento dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in merito all’operato in tempi di Coronavirus. «Siete una squadra coesa, generosa e, nonostante tutto, anche sorridente nella quotidiana lotta al Covid-19», afferma nella lettera che, tramite gli uffici del Quirinale, ha voluto far arrivare all’ospedale di Rivoli. Il commento, che suona come una medaglia al merito per quanto hanno fatto in questi mesi gli operatori sanitari, medici...

su Luna Nuova di martedì 2 giugno 2020